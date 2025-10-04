Власти Армении ужесточат контроль за работой приграничных рудников

Депутаты парламента Армении сегодня на своем заседании приняли важные поправки в Кодекс о недрах и смежные законы: жестко ограничив добычу полезных ископаемых в приграничной зоне страны.

Народные избранники на заседании Национального Собрания (парламента) Армении во время обсуждения во втором и окончательном чтении пакета законопроектов о внесении изменений и дополнений в Кодекс о недрах страны и поправок в смежные законы приняли ряд серьезных поправок, по сути ужесточающих условия деятельности горнодобывающей деятельности в приграничной зоне и на берегах приграничных рек, заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Асатур Варданян.

Теперь при подаче заявок на проведение исследований или добычи полезных ископаемых в приграничной зоне страны будет обязательным согласие Службы национальной безопасности, министерства иностранных дел, министерства обороны, а в зоне таможенного контроля еще таможенного органа, передает NEWS.am.

"Кроме того, предлагается ввести полный запрет на добычу песка, песчано-гравийной смеси и песчано-гравийный галечник из русел приграничных рек, введя штраф в 20 млн. драмов ($52,5 тыс), а в случае повторного нарушения – прекращение работы предприятия"

- Асатур Варданян

Столь жесткие меры вызваны возможными рисками изменения русел рек, в том числе Араза, а также необходимостью снижения рисков для приграничных экосистем, пояснил замминистра.

Еще одно нововведение – любое передвижение карьерной техники и самосвалов будет отслеживаться по трекерам GPS, которые будут установлены в обязательном порядке и подключенные к серверам уполномоченного инспекционного органа.

Подзаконные акты будут приняты правительством страны в течение 7 месяцев, компаниям же для приведения в соответствие требований GPS будет 90 дней.

Незаконная добыча песка и щебня активизировалась на фоне роста строительства новых многоэтажек, что уже чуть не стало фатальным для русла реки Араз.

Ранее мы писали о том, что Армения чуть не стала невольным инициатором экологической катастрофы, которая могла бы сказаться на соседних странах – в июле в реку Охчучай, впадающую во вторую по величине реку региона Араз, рухнула автоцистерна с 23 тоннами мазута. Дорожно-транспортное происшествие – событие непредсказуемое, однако трагизм ситуации в том, что эта авария могла стать предпосылкой экологической катастрофы, последствия которой почувствовали бы на себе соседние Азербайджан и Иран.