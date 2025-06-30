Армения может устроить экокатастрофу в Азербайджане и Иране

Армения может стать невольным инициатором экологической катастрофы, которая затронет соседние регионы – минувшим вечером в реку Охчучай, впадающую во вторую по величине реку Араз, рухнула автоцистерна с 23 тоннами мазута.

Минувшим вечером на трассе Капан–Каджаран в Сюникской области Армении недалеко от села Дзагедзор произошла авария с нефтеналивным большегрузом Scania, перевозившим 23 тонны мазута – не справившись с управлением, водитель грузовика протаранил бетонное ограждение, после чего прицеп грузовика рухнул в реку Охчучай, произошла утечка топлива, сообщает Спасательная служба МВД Армении.

Дорожно-транспортное происшествие – событие непредсказуемое, однако трагизм ситуации в том, что эта авария может стать предпосылкой экологической катастрофы, последствия которой почувствуют на себе и соседние страны – Азербайджан и Иран, передает Sputnik Армения.

Хотя прибывшие на место спасатели оперативно перекрыли течь, какое-то время топливо проникало в водосбор реки, впадающей во вторую по полноводности реку Южного Кавказа Араз, далее текущую по границе Азербайджана и Ирана. Лишь спустя некоторое время с помощью спецтехники прицеп удалось извлечь из воды: сколько мазута попало в реку, неизвестно, сейчас над устранением последствий работают местные власти и специалисты, которые уже взяли пробы воды для анализа степени загрязнения и оценки возможного распространения нефтепродуктов.

Напомним, река Араз, вторая по полноводности на Южном Кавказе, на протяжении около 600 км до Бахрамтепинского гидроузла составляет государственную границу между Азербайджаном, Арменией, Турцией и Ираном. Вблизи города Сабирабад она впадает в Куру.