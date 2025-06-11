Баку призвал Ереван прекратить экологический террор

Франция размещает радиоактивные отходы в районах, прилегающих к условной границе Армении с Азербайджаном. Вывоз отходов в Армению был согласован ранее Макроном и Пашиняном. Азербайджан призывает остановить экологический террор.

Новая экологическая война развязывается против Азербайджана – Франция по договоренности с Арменией вывозит ядерные отходы в приграничные с Азербайджаном районы. Заявление с требованием остановить экологический террор распространила коалиция Environmental Protection First (EPF).

По данным французским СМИ, в феврале 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали экспорт ураносодержащих радиоактивных отходов ядерного гиганта Orano в Армению. Также СМИ сообщают, что вскоре после сделки из Франции на счет Фонда жены Пашиняна Анны Акопян "Мой Шаг" поступили крупные пожертвования.

Вывоз опасных отходов начался в июне 2025 года, местом их размещения был выбран Дилижанский национальный парк Армении. Нацпарк расположен к северу от озера Гейча и полностью находится в бассейне реки Агстафа, которая впадает в Куру, на высоте 1100-2800 м. Кроме того, территория парка близка к Гедабейскому, Товузскому, Агстафинскому и Газахскому районам АР, что ставит под угрозу биоразнообразие всего Азербайджана.

Еще одна опасность состоит в том, что ядерные отходы размещаются в сейсмически активном регионе Армении.

В заявлении EPF отмечается: что прежде Франция сбрасывала ядерные отходы в моря своих колониальных регионов, теперь приступила к их перевозке в Армению, это должно вызывать обеспокоенность во всем мире, в том числе у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы также призываем экологические организации Армении подняться для прекращения этого экологического террора. Необходимо положить конец вызову, который тандем Франция-Армения бросает требованиям Конвенции Эспо, Конвенции о сохранении биоразнообразия, Хельсинкской конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер"

– заявление

Отмечается, что в Ереване говорят о "дезинформации" со стороны французских СМИ, однако не позволяют проверить факты на месте.

"Призываем премьер-министра Никола Пашиняна создать условия для проведения мониторинга радиоактивных отходов в приграничных с Азербайджаном районах Армении с участием азербайджанских НПО, представителей МАГАТЭ и других международных организаций"

– заявление