Минэкологии Армении не созналось в захоронении ядерных отходов Франции

В отношениях Еревана с Парижем назрел скандал вокруг статьи о перевозке в Армению отходов с французских АЭС: СМИ Франции утверждают, что отходы доставляются в национальный парк "Дилижан", армянские чиновники все отрицают.

Минэкологии Армении не стало признавать подлинность сведений французского СМИ Courrier France 24 о перевозке в республику отработанного ядерного топлива с АЭС Франции.

В опубликованной три дня назад статье было сказано, что ядерные отходы в Армению возит производитель топлива для французских АЭС – госкомпания Orano. Перевозки осуществляются в строгой секретности, захоронение производится на территории национального парка "Дилижан".

Также в статье подчеркивалось, что с этой секретной схемой неким образом связан председатель правительства Никол Пашинян. Сам Пашинян, правительство и ряд депутатов армянского парламента опровергали эти сведения ранее.

Армянское природоохранное ведомство также отрицает действительность информации о перевозке в Армению французских ядерных отходов.

"Публикация о том, что французская компания Orano тайно перевозит в Армению отходы ядерного топлива, которые якобы будут храниться в одном из национальных парков, представляет собой полную дезинформацию"

– Минэкологии Армении