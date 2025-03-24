Владимир Путин провел разговор с Биньямином Нетаньяху

Российский президент Путин и израильский премьер Нетаньяху провели телефонный разговор, в котором обменялись поздравлениями по случаю грядущего 80-летия Победы, а также обсудили отношения между РФ и Израилем.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, проинформировала пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху"

– Кремль

Как сообщили в Кремле, Путин и Нетаньяху затронули ряд актуальных тем по ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудили отношения между Москвой и Тель-Авивом.

Стороны также сошлись на необходимости отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра ее итогов. Лидеры двух стран отметили решающий вклад Красной Армии и всего советского народа в разгроме нацизма.

Российский президент и израильский премьер обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы. Владимир Путин также поздравил проживающих в Израиле ветеранов, пожелав им здоровья и благополучия.