Вестник Кавказа

Владикавказские пожарные тушат пожар в частном секторе

Владикавказские пожарные тушат пожар в частном секторе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Северной Осетии вспыхнули кровли трех домов в частном секторе Владикавказа – все они стояли рядом на одной улице, и огонь с одного из них перекинулся на крыши соседних зданий.

Владикавказским спасателям сегодня пришлось тушить крыши сразу трех частных домов в переулке Иристонский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Произведена ликвидация открытого горения на площади 100 квадратных метров. ...По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет"

- МЧС Северной Осетии

Пожар вспыхнул в одном из домов, однако из-за близости строений он перекинулся на кровли двух соседних домов, огонь пришлось тушить мощной группировке огнеборцев из 35 человек и шести пожарных машин, передает "Интерфакс".

К счастью, обошлось без пострадавших – справились с возгоранием пожарные быстро и сейчас проводят проливку зданий и разбор выгоревших конструкций, добавили в пресс-службе.

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