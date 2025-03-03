Визитную карточку Нальчика отреставрируют впервые за полвека

Реставрацию терренкура в Нальчике проведут впервые с момента его создания, работы по приведению в порядок будут реализованы в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", рассказали в Минкурортов Кабардино-Балкарии.
Объект представляет собой визитную карточку столицы КБР – это старейший терренкур Северного Кавказа. Ранее он выиграл конкурс на субсидии в республике в текущем году.
"Качественная проработка заявки и самого проекта позволила набрать максимальное количество баллов и победить"
– глава Минкурортов Аскер Бифов
Он добавил, что вопрос реставрации терренкура давно назрел. Проект был подготовлен жителями КБР – архитекторами, дизайнерами и маркетологами. На работы планируется потратить 52 млн рублей.
Обновленный терренкур откроется уже в следующем году. Он привлечет в КБР еще больше любителей оздоровительного туризма.
Напомним, терренкур был создан в Нальчике на горе Большая Кизиловка в 1979 году – других подобных объектов на то время на Северном Кавказе не было. Его длина достигает 2,6 км, самая высокая точка – 843 м.