Военную базу США в Ираке атаковали неизвестные дроны

В окрестностях военной базы США "Эт-Таджи" в Ираке прогремели взрывы – ее атаковал неопознаны беспилотный летательный аппарат, впоследствии американские военные перехватили целый рой ударных БПЛА.

Минувшей ночью взрывы раздались в окрестностях военной базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

"По предварительным данным, взрывы, которые были слышны в окрестностях базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада, были результатом атаки, совершенной неизвестным беспилотником"

- Al Mayadeen

Спустя несколько часов американские военные сообщили, что перехватили по меньшей мере пять дронов, которые атаковали их базы в Ираке, сообщает газета Wall Street Journal.

К счастью, обошлось без пострадавших, однако кто именно запустил беспилотники, установить не удалось.