Важность коридора "Север - Юг" оценили в Иране

В Иране сообщили, что реализация проекта "Север - Юг" важна для страны. В Исламской Республике рассчитывают, что он упросит транспортную связь с Россией.

Международный транспортный коридор "Север - Юг" – важный проект для Ирана. Об этом сообщил консультант администрации президента страны, доктор экономики и сельского хозяйства Мухаммад Ансалифар.

"Мы ожидаем, что со вводом участка Решт – Астара будет полностью открыт коридор "Север - Юг". Это очень важно для нас"

– консультант президентской администрации

Ансалифар акцентировал внимание на том, что данный проект приносит доход, и Иран ожидает, что он упростит ввоз товаров из РФ.

"Есть и коридор "Восток – Запад". Но наш приоритет – "Север - Юг"

– Мухаммад Ансалифар

МТК "Север - Юг" должен обеспечить транспортную связь между Россией и Индией через Иран. Его протяженность составляет 7,2 тыс километров.

Напомним, ранее Тегеран передал Москве примерно 34 километров участка земли, выделенной под строительство железной дороги в рамках реализации проекта коридора.