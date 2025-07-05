Вашингтон анонсировал новые торговые соглашения по импорту

Скотт Бессент анонсировал ряд новых соглашений по импорту. Ранее лидер США Трамп объявил о начале действия пошлин с 1 августа.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готовит несколько заявлений относительно новых торговых договоренностей по импорту. По словам Бессента, многие зарубежные партнеры намерены подписать соглашения с США.

"Вчера вечером мой почтовый ящик был переполнен множеством новых предложений, множеством новых запросов. Так что впереди пара напряженных дней"

– Скотт Бессент

Как отметил Бессент, многие страны пошли на компромиссы в вопросе тарифов после ситуации начала апреля, когда президент США Дональд Трамп ввел пошлины с высокой ставкой для многих партнеров.

Ранее лидер США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт, которые будут платить иностранные поставщики с 1 августа. Согласно новому правилу, для каждого государства, торгующего с США, будет действовать свой тариф. Ставка может колебаться от 10% до 70%.