В Железноводске победили 800 т стихийных свалок

Коммунальщики и волонтеры Железноводска с начала года ликвидировали несколько крупных стихийных свалок. Всего было вывезено порядка 800 т мусора. Мэр города предлагает ужесточить наказание для нарушителей законодательства.

Железноводск – это город с удивительной природой и богатым историческим наследием, но, к сожалению, нередко сталкивается с проблемой стихийных свалок. Однако в этом году в направлении борьбы с мусором были достигнуты большие успехи.

С начала года коммунальные службы Железноводска активно проводят работы по уборке стихийных свалок. Благодаря совместным усилиям работников и активистов города уже убрано более 800 т мусора.

«Я считаю, что необходимо ужесточение законодательства, а также не обойтись без участия жителей, которые будут беречь чистоту сами и пресекать попытки выбросить мусор в неположенном месте»

– глава Железноводска Евгений Бакулин.

Отметим, что строительный, бытовой и другие виды мусора, оставленные на природе, не только портят внешний вид города, но и наносят ущерб окружающей среде. Пластик, стекло, металл – все это может стать источником загрязнения почвы и водоемов.