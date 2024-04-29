В Железноводске победили 800 т стихийных свалок

Железноводск – это город с удивительной природой и богатым историческим наследием, но, к сожалению, нередко сталкивается с проблемой стихийных свалок. Однако в этом году в направлении борьбы с мусором были достигнуты большие успехи.
С начала года коммунальные службы Железноводска активно проводят работы по уборке стихийных свалок. Благодаря совместным усилиям работников и активистов города уже убрано более 800 т мусора.
«Я считаю, что необходимо ужесточение законодательства, а также не обойтись без участия жителей, которые будут беречь чистоту сами и пресекать попытки выбросить мусор в неположенном месте»
– глава Железноводска Евгений Бакулин.
Отметим, что строительный, бытовой и другие виды мусора, оставленные на природе, не только портят внешний вид города, но и наносят ущерб окружающей среде. Пластик, стекло, металл – все это может стать источником загрязнения почвы и водоемов.