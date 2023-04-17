В Жанаозене взорвался дом

Опубликовано: 7:21, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

11 человек пострадали в результате взрыва баллона в казахстанском Жанаозене. Они госпитализированы. По факту ведется следствие.

Взрыв газа прогремел в городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана. Установлено, что взорвался газовый баллон. В результате обрушился подъезд двухэтажного дома. Пострадали 11 человек.

«Сегодня, 17 апреля около 5 часов утра (по времени Астаны) во 2-м микрорайоне г.Жанаозен в двухподъездном 12-ти квартирном 2-х этажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв. м (общая площадь дома 600 кв. м)»

– пресс-служба МЧС Казахстана, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В настоящее время на месте задействовано более 50 спасателей, медики и кинологический расчет. Также привлечено 10 единиц техники. По факту ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося.