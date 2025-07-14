В Узбекистане откроется Центр русского языка

На базе Международного инновационного университета в Узбекистане начнет работу Центр русского языка.

В Узбекистане в стенах Международного инновационного университета (МИУ) начнет работу Центр русского языка, сообщают узбекистанские СМИ.

Сообщается, что открытие центра произошло в рамках сотрудничества между МИУ и Нижегородским государственным лингвистическим университетом (НГЛУ).

Основной функцией центра станет продвижение русского языка и русской культуры. В рамках проекта будет проводиться курсы русского языка для студентов, а также будут вестись консультации для преподавателей в Узбекистане.

В НГЛУ отметили, что открытие центра станет важным событием для развития культурного диалога между Россией и Узбекистаном.