Вестник Кавказа

В Узбекистане откроется Центр русского языка

В Узбекистане откроется Центр русского языка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На базе Международного инновационного университета в Узбекистане начнет работу Центр русского языка.

В Узбекистане в стенах Международного инновационного университета (МИУ) начнет работу Центр русского языка, сообщают узбекистанские СМИ. 

Сообщается, что открытие центра произошло в рамках сотрудничества между МИУ и Нижегородским государственным лингвистическим университетом (НГЛУ). 

Основной функцией центра станет продвижение русского языка и русской культуры. В рамках проекта будет проводиться курсы русского языка для студентов, а также будут вестись консультации для преподавателей в Узбекистане. 

В НГЛУ отметили, что открытие центра станет важным событием для развития культурного диалога между Россией и Узбекистаном.

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