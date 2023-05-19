Опубликовано: 10:06, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции разрешили снятие наличных с карт и со вкладов. Ограничения для местных банков наличных с кредитных карт и со вкладов сняты.

В пятницу Центробанк Турции отменил ограничения для местных банков на снятие наличных с кредитных карт и со вкладов. Уведомление об этом получили все кредитные организации страны.

Накануне СМИ Турции информировали о том, что банки запретили снятие денег с карт и со счетов из-за роста спроса на наличные. Так, говорилось о том, что ограничения коснутся тех, кто разово хочет снять свыше 15 тыс турецких лир (порядка $750).

В связи с этими заявлениями Турецкая фондовая биржа упала на 3,4%, национальная валюта обесценилась до 19,8 турецкой лиры по отношению к доллару.