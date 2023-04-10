В Турции нарастят финансирование оборонпрома

Опубликовано: 16:59, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правительство Турции собирается в будущем довести общий бюджет оборонпрома до $75 млрд. В настоящее время он превышает $60 млрд.

Власти Турции собираются довести общий бюджет предприятий оборонпрома до $75 млрд. Такое заявление в понедельник сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства напомнил, что более двух десятков лет назад, когда они пришли к руководству страной, бюджет оборонных проектов находился на отметке в $5,5 млрж, а сейчас превышает $60 млрд.

Он подчеркнул, что количество проектов в оборонпроме увеличилось в 12 раз - с 62 до 750. Количество компаний за это же время увеличилось с 56 до 2,7 тыс.

Президент также обратил внимание на то, что увеличение финансирования позволит сделать прорыв во всех областях. Эрдоган добавил, что Турция, развивая оборонпром, тем самым готовится к потенциальным боевым условиям в будущем.