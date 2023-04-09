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В Турции готовятся к запуску первого наблюдательного спутника собственного производства

В Турции готовятся к запуску первого наблюдательного спутника собственного производства
Турция на следующей неделе осуществит запуск первого отечественного спутника для наблюдения за Землей, сообщает руководство страны. Аппарат будет выведен на орбиту во вторник.

Турция готовится к запуску первого наблюдательного спутника собственного производства – IMECE. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на страницах турецкого лидера в социальных сетях.

Спутник высокого разрешения

Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что это первый созданный в Турции аппарат для наблюдения за Землей, который позволяет осуществлять съемку в высоком разрешении. Его запуск на орбиту намечен на 11 апреля.

Глава государства также обратил внимание на то, что собственные человеческие и технологические ресурсы республики позволят ей продолжить участвовать в космической гонке.

Юбилейный спутник

Ранее сообщалось, что IMECE выведут на орбиту на высоту 680 км. После того, как это произойдет, количество турецких аппаратов в космосе достигнет 10.

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