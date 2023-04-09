В Турции готовятся к запуску первого наблюдательного спутника собственного производства

Опубликовано: 15:45, 9 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Турция на следующей неделе осуществит запуск первого отечественного спутника для наблюдения за Землей, сообщает руководство страны. Аппарат будет выведен на орбиту во вторник.

Турция готовится к запуску первого наблюдательного спутника собственного производства – IMECE. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на страницах турецкого лидера в социальных сетях.

Спутник высокого разрешения

Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что это первый созданный в Турции аппарат для наблюдения за Землей, который позволяет осуществлять съемку в высоком разрешении. Его запуск на орбиту намечен на 11 апреля.

Глава государства также обратил внимание на то, что собственные человеческие и технологические ресурсы республики позволят ей продолжить участвовать в космической гонке.

Юбилейный спутник

Ранее сообщалось, что IMECE выведут на орбиту на высоту 680 км. После того, как это произойдет, количество турецких аппаратов в космосе достигнет 10.