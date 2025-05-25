В Шуше Ильхам Алиев дал обед в честь гостей саммита ОЭС

От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан обед в честь глав стран и правительств, а также руководителей делегаций, которые стали участниками в 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), рассказали в пресс-службе азербайджанского лидера.
Официальный обед был дан в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша.
"4 июля в городе Шуша от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь глав государств и правительств, руководителей делегаций, принимавших участие в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества"
- пресс-служба президента Азербайджана
Напомним, что 17-й саммит ОЭС прошел в Ханкенди. На торжественной церемонии открытия выступил Ильхам Алиев. Он отметил важность проведения события такого масштаба именно в Карабахе.