В Шуше Ильхам Алиев дал обед в честь гостей саммита ОЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал обед в честь участников саммита ОЭС. Официальная трапеза прошла в Шуше.

От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан обед в честь глав стран и правительств, а также руководителей делегаций, которые стали участниками в 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), рассказали в пресс-службе азербайджанского лидера.

Официальный обед был дан в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша.

"4 июля в городе Шуша от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь глав государств и правительств, руководителей делегаций, принимавших участие в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества"

- пресс-служба президента Азербайджана

Напомним, что 17-й саммит ОЭС прошел в Ханкенди. На торжественной церемонии открытия выступил Ильхам Алиев. Он отметил важность проведения события такого масштаба именно в Карабахе.