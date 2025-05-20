В Сухум смогут летать прямые авиарейсы из Северной столицы

В скором времени жители Северной столицы России – Санкт-Петербурга – смогут отдохнуть на побережье Черного моря в Абхазии, а доставит их в Сухум прямой авиарейс, авиавласти дух стран уже обсуждают введение авиарейсов в Сухум из Санкт-Петербурга и не только, сообщил министр экономики страны Теймураз Миквабия.
"Обсуждается не только Санкт-Петербург, но и еще ряд городов –Ханты-Мансийский автономный округ и ряд других, в том числе районы Северного Кавказа, Минеральные Воды и Грозный"
- Теймураз Миквабия
О сроках пока говорить рано, но к концу летнего туристического сезона пассажиропоток в аэропорту Сухума может значительно вырасти, ожидают власти Абхазии, добавил министр экономики, передает Sputnik Абхазия.
Напомним, Сухумский аэропорт был открыт 1 мая, спустя более чем 30 лет простоя, а первый авиарейс в Абхазию выполнила московская авиакомпания "ЮВТ аэро". На минувшей неделе Росавиация выдала новые допуски российским авиакомпаниям на выполнение прямых рейсов в Абхазию из Казани, Уфы и Нальчика.