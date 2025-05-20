В Сухум смогут летать прямые авиарейсы из Северной столицы

Абхазия обсуждает с Россией запуск прямых авиарейсов из Санкт-Петербурга в Сухум – также столица Абхазии готова принимать авиарейсы из городов Северного Кавказа и Ханты-Мансийского автономного округа.

В скором времени жители Северной столицы России – Санкт-Петербурга – смогут отдохнуть на побережье Черного моря в Абхазии, а доставит их в Сухум прямой авиарейс, авиавласти дух стран уже обсуждают введение авиарейсов в Сухум из Санкт-Петербурга и не только, сообщил министр экономики страны Теймураз Миквабия.

"Обсуждается не только Санкт-Петербург, но и еще ряд городов –Ханты-Мансийский автономный округ и ряд других, в том числе районы Северного Кавказа, Минеральные Воды и Грозный"

- Теймураз Миквабия

О сроках пока говорить рано, но к концу летнего туристического сезона пассажиропоток в аэропорту Сухума может значительно вырасти, ожидают власти Абхазии, добавил министр экономики, передает Sputnik Абхазия.

Напомним, Сухумский аэропорт был открыт 1 мая, спустя более чем 30 лет простоя, а первый авиарейс в Абхазию выполнила московская авиакомпания "ЮВТ аэро". На минувшей неделе Росавиация выдала новые допуски российским авиакомпаниям на выполнение прямых рейсов в Абхазию из Казани, Уфы и Нальчика.