Сухум могут связать авиарейсами еще с рядом городов России

Попасть по воздуху прямым рейсом в Сухумский аэропорт скоро можно будет еще из трех российских городов. Пока прилететь в Сухум можно из Москвы и Нижнего Новгорода.

Допуски на новые полеты в Сухум получили две российские авиакомпании, следует из сообщения Росавиации.

Ведомство разрешило полеты в Абхазию из Казани и Уфы, а также Нальчика.

Летать в "Страну души" из Поволожья будет компания "Северный ветер". Она получила разрешение на пять рейсов в неделю в Казань и семь – в Уфу.

С Нальчиком Сухум свяжет ЮВТ Аэро. Разрешены два рейса в неделю.

Напомним, что на сегодняшний день в Сухум летают самолеты авиакомпаний ЮВТ Аэро и ИКАР. Первая совершает рейсы из Москвы (аэропорт Внуково), они выполняются по субботам, вторая – из Нижнего Новгорода (пятница).