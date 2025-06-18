В США не ожидают, что Китай поможет Ирану

Признаков того, что Китай может оказать Ирану военную помощь нет, заявили в Белом доме. В США в течение двух недель планируют решить присоединяться к конфликту Ирана и Израиля, или нет.

В США не наблюдают признаков, указывающих на то, что КНР может оказать ИРИ военную помощь в текущем конфликте с Израилем, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я не считаю, что мы сейчас видим какие-либо признаки этого"

– Ливитт

Иран и Китай связывают отношения стратегического партнерства.

Отметим, что по данным The Telegraph с начала обострения конфликта между Ираном и Израилем Китай отправил в Иран по крайней мере три грузовых самолета. Официально Китай не сообщает о помощи Ирану. Все самолеты направлялись якобы в Люксембург, но пропадали с радаров, достигая Ирана.

Грузовые самолеты Boeing 747 часто используются для перевозки военной техники и вооружения, также эти воздушные судна задействуют для выполнения государственных контрактов.

Лидер Китая 19 июня в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил необходимость скорейшего прекращения огня и недопущение расширения зоны конфликта.

"Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке крайне напряженная, что вновь подтверждает вступление мира в новый период нестабильности и радикальных перемен"

– Си Цзиньпин