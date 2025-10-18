В СОГУ начал работу первый молодежный научный форум СКФО

В Северо-Осетинском государственном университете в Владикавказе накануне открылся первый научный форум молодежи СКФО и Южной Осетии, посвященный 105-летию легендарного вуза.

Во Владикавказе начал работу первый молодежный научный форум – он проходит в Северо-Осетинском госуниверситете (СОГУ), а участие в форуме принимают молодые ученые СКФО и Южной Осетии, сообщили в пресс-службе вуза.

"Масштабное научное событие объединило российских ученых, представителей государственных структур, общественности, бизнес-сообществ, молодых исследователей и студентов из вузов СКФО и Южной Осетии для обсуждения актуальных вопросов современных направлений естественных и гуманитарных наук"

- пресс-служба СОГУ

Главная задача форума - поддержка молодых талантов, популяризация науки и содействие профессиональному росту начинающих исследователей, передает ТАСС.

Сегодня работа продолжится в секциях по пяти приоритетным направлениям научно-технологической политики и развития страны - медицине, химии и физике, ИИ и машинному обучению, а также социально-культурной идентичности российского общества и пространственному развитию России.

По каждой из них участники форума представят свои научные работы.