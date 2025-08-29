Владикавказ примет научный форум студентов СКФО и Южной Осетии

Студенты вузов Северо-Кавказского федерального округа и Южной Осетии вскоре соберутся во Владикавказе на Молодежный научный форум, который пройдет в Северо-Осетинском государственном университете.

Самые талантливые студенты вузов Северного Кавказа и Южной Осетии вскоре соберутся в столице Северной Осетии Владикавказе, чтобы вместе обсудить дальнейшее развитие российской науки, сообщил ректор Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) Алан Огоев.

"В стенах нашего вуза пройдет значимое событие - Владикавказский молодежный научный форум. Он станет открытой площадкой для самых талантливых и увлеченных студентов со всего Северного Кавказа, тех, кто уже сегодня горит наукой и определяет ее будущее"

- Алан Огоев

Работа участников форума будет организована в пяти секциях, которые обсудят развитие превентивной и персонализированной медицины, искусственного интеллекта и машинного обучения, современных материалов и технологий будущего, а также вопросы укрепления социокультурной идентичности россиян и пространственного развития России, передает "Это Кавказ".

Мероприятие соберет как минимум 300 молодых перспективных ученых, его задача - поддержка молодых талантов, обмен опытом и популяризация науки, поведал ректор СГУ.

У участников встречи будет прекрасный стимул – их лучшие работы и исследования будут опубликованы в крупном российском научном издании, добавил Алан Огоев.