В школах Кавказа появился новый предмет

Школьники на Ставрополье теперь при желании смогут изучать основы туризма и гостеприимства – необходимость в новом предмете возникла из-за хронической нехватки специалистов отрасли, пояснили в СКФУ.

У некоторых учеников школ Ставропольского края в школьном расписании появился новый предмет – "Основы туризма и гостеприимства", сообщили в правительстве края.

"В 30 школах городов Кавказских Минеральных Вод и Ставрополя стартовало новое направление – "Основы туризма и гостеприимства". В его составе - учебно-теоретические и практические занятия, профоринтационные мероприятия, экскурсии, подготовка и защиту исследовательских работ"

- правительство края

Пока новым курсом охвачены ученики 7−8 классов – его разработали специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), это поможет подросткам определиться с выбором профессии в сфере туризма, сервиса и индустрии гостеприимства, пояснили в вузе, передает "Это Кавказ".

Инициатор нового направления – губернатор края Владимир Владимиров. Его цель – интеграция в единую модель "Билет в будущее", отметил губернатор края.

Причина столь пристального внимания к этой сфере - дефицит кадров в отрасли, который к 2029 году может превысить 14 тыс человек, особенно на Ставрополье, в Дагестане и Чечне, рассказали в своем исследовании в ассоциации работодателей СКФО.

