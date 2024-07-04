В СКФО придут грозовые ливни и штормовой ветер

Грозовые ливни и штормовой ветер до 25 пообещали синоптики регионам СКФО. Наиболее сильно непогода разгуляется в Чечне, Дагестане и Ингушетии.

Синоптики прогнозируют на территории регионов Северного Кавказа наступление аномальных погодных явлений – ливневых дождей с грозами, градом и сильным ветром. Непогода вызвана атмосферным фронтом, который приносит обильные осадки.

«11 июля на большей части округа ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер 20-25 м/с. 12 июля в Ингушетии, Чеченской Республике и в Дагестане - сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 23 м/с, а в Дагестане - до 25 м/с»

– Гидрометцентр России.

Синоптики напоминают, что ливни с градом могут нанести значительный ущерб как сельскому хозяйству, так и жилым объектам. Грозы могут сопровождаться мощными порывами ветра, что увеличивает вероятность повреждения кровли и падение деревьев.

Кроме того, ливневые дожди часто вызывают затопления и сход селей. В связи с особенностями рельефа в регионе Северного Кавказа, ущерб от подобных явлений может быть особенно значительным. Важно помнить, что подтопление дорог может сделать их непроходимыми, а также привести к обрывам дорожного полотна.

В этих условиях жителям региона рекомендуется следить за сообщениями синоптиков, спасателей и правоохранительных органов.