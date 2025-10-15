В Сирии подтвердили визит президента в США

Сирийский лидер отправится в скором времени в Соединенные Штаты. В ходе поездки он обсудит вопросы, связанные с послевоенным восстановлением САР.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в ближайшее время посетит с визитом Соединенные Штаты. Соответствующую информацию подтвердили в МИД САР.

"В этом месяце президент аш-Шараа должен посетить Белый дом, где проведет переговоры по вопросам послевоенного восстановления Сирии"

– глава министерства Асаад аш-Шибани

Это будет первая поездка президента Сирии в Америку с момента обретения этой страной независимости в 1946 году. Ожидается, что в рамках визита будет обсуждаться полная отмена антисирийских санкций.

Напомним, в октябре аш-Шараа летал в Москву на переговоры с главой российского государства.