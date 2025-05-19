В России изменились правила мобильной связи для иностранцев

С сегодняшнего дня иностранцам в России грозит блокировка мобильной связи. Лишать связи российские мобильные операторы будут граждан других стран, у которых отсутствует регистрация в Егиной биометрической системе (ЕБС).

Исходя из информации, поступившей от Министерства цифрового развития, связей и массовых коммуникаций РФ (Минцифры), с 1 июля 2025 года начнется процесс отключения услуг мобильной связи российскими мобильными операторами у иностранных граждан, не имеющих регистрации в системе ЕБС (Единой биометрической системе).

"С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе.Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь"

– Минцифры

Согласно статистическим данным министерства, на данный момент, около 2 млн иностранных граждан прошли регистрацию в Системе и произвели оформление договоров на фоне введения новых правил. Кроме того, по уточнению министерства, для упрощения процедуры регистрации, в некоторых банках есть возможность одновременного оформления СНИЛСа, подтверждения регистрации на портале "Госуслуги" и регистрации биометрии в рамках единого посещения.

В случае нарушения новых установленных правил будет производиться отключение номеров: неактивных в течение девяноста дней – единовременно, активных – постепенно. Сначала будут ограничены возможности пользования мобильным интернетом и междугородней связью, а спустя месяц произойдет отключение связи полностью.

Напомним, что с 30 июня 2025 года перед поездкой на территорию РФ иностранным гражданам было предложено проходить регистрацию на специальном портале "Госуслуги ruID". По словам представителей министерства, после оформления документов и создания профиля на этом портале, процедура регистрации на использование услуг сотовой связи становится еще проще – необходимо только подтверждение учетной записи и биометрии.

Кроме того, необходимо также уточнить число официально зарегистрированных абонентских номеров, что можно сделать через учетную запись аккаунта "Госуслуг", далее – расторгнуть договоры об использовании лишних неактуальных номеров, и в салоне сотовой связи необходимо произвести подтверждение личности (по биометрии) для свободного пользования актуальными номерами.

Уточним, что с начала 2025 года условия приобретения иностранными гражданами российских сим-карт стали более сложными и проверяемыми в рамках борьбы с мошенничеством: для покупки сим-карты теперь необходимо наличие СНИЛСа, действующего аккаунта на "Госуслугах", регистрация биометрии, также необходимо сообщить IMEI телефона.