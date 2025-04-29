Россия заинтересована в расширении ЕАЭС для притока мигрантов

Расширение ЕАЭС открыло бы новые возможности для трудовой миграции, Россия заинтересована в этом, рассказал вице-премьер Оверчук.

РФ заинтересована в расширении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прежде всего на страны, которые обеспечивают Россию рабочей силой, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук в беседе с "Российской газетой".

"Демографическая ситуация, спрос на труд и его стоимость складываются таким образом, что для развития экономики и сдерживания инфляции необходимо привлечение трудовых мигрантов"

– Оверчук

Он пояснил, что для стран-участниц ЕАЭС нет ограничений на трудовую миграцию.

"Оно позволяет работающим за пределами своих стран гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России пользоваться теми же правами, что и граждане страны, на территории которой они работают"

– Оверчук

По словам вице-премьера, такое положение улучшает интеграцию мигрантов в общество, повышает качество жизни и "в значительной степени выбивает почву из-под ног криминала, связанного с трудовой миграцией". В связи с этим Россия хотела бы расширения ЕАЭС за счет государств, которые поставляют в страну наибольшее количество трудовых мигрантов.