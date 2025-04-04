Страны ЕАЭС за десять лет создали общий рынок товаров

Основное достижение стран ЕАЭС за 10 лет существования объединения – создание общего рынка товаров и единые условия торговли для всех его участников, рассказали в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

В рамках Евразийского экономического союза за 10 лет существования объединения удалось достичь значительных успехов, и главный из них - создание общего рынка товаров и единые условия торговли, сообщили в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

"В первую очередь, можно констатировать успешное продвижение в процессе формирования общего рынка товаров. В рамках ЕАЭС отменено таможенное декларирование. Это позволяет обеспечить беспрепятственное движение товаров, сокращая временные и финансовые издержки бизнеса"

- Минторг Казахстана

Еще одно важное достижение - единые условия торговли, свободные от таможенных пошлин и сборов. Также в сфере технического регулирования предприниматели свободны от любых дополнительных требований к безопасности производимой ими продукции, кроме содержащихся в техрегламентах, а также от различных дополнительных процедур в этой сфере - сертификат соответствия, полученный в одной из стран ЕАЭС, дает им право свободно торговать в четырех других странах объединения, передает РИА Новости.

Сейчас странами ЕАЭС приняты 52 технических регламента, 48 из которых охватывают порядка 90% продукции рынка, а сертификаты о санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, признаются всеми странами объединения.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил: страны ЕАЭС находятся под защитой общего таможенного контура от фрагментации мировой экономики и тарифных конфликтов, а противостояние в мировой экономике открывает для членов Евразийского экономического совета новые возможности, поскольку обстановка положительно повлияет на взаимную торговлю между странами.