В России берутся за развитие автотуризма

Разработана концепция развития автомобильного туризма до 2035 года. Туриндустрия поддержала данную инициативу, призвав развивать кемпинги.

По поручению Владимира Путина Минэкономразвития РФ разработало концепцию развития автотуризма в стране.

Как пишет «Коммерсантъ», новый документ включает в себя развитие популярных автотуристических маршрутов, также предоставление бизнесу налоговых преференций, субсидий и других льгот для развития туристической инфраструктуры на дорогах.

Отмечается, что данная инициатива получила положительные отклики среди представителей туриндустрии. Они также призвали развивать главное направление автотуризма - кемпинг.

При этом в ведомстве заявили о важности расширения рынка проката автодомов. В свою очередь, эксперты требуют относить дороги к туристическим местам в отдельную категорию и содержать за счет федерального бюджета.

Стоит добавить, что по данным министерства, по отечественным дорогам ежегодно передвигаются свыше 20 млн автотуристов. Из число может увеличиться до 42 млн человек. Там добавили, что развития данного направления позволит принести туристической отрасли дополнительно 250 млрд рублей в год.