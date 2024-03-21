Кабардино-Балкария нарастила внешнеторговый оборот

Прирост внешнеторгового оборота КБР в 2023 году к уровню 2021 года составил 25,6%. Это максимум за 10 лет.

Кабардино-Балкария является активным участником внешнеэкономических отношений. Так, за последние два года внешнеторговый оборот республики вырос на более чем 25%.

«Если рассматривать двухлетний период, то прирост внешнеторгового оборота к уровню 2021 года составил 25,6%, прирост по экспорту 32,1%, по импорту 23,8%. Показатель внешнеторгового оборота Кабардино-Балкарии в 2023 году достиг своего максимального значения за последние 10 лет»

– руководитель департамента маркетинга региона и внешних связей Минэкономразвития региона Севиль Богацкая.

По ее словам, одним из ключевых факторов, способствующих росту внешнеторгового оборота Кабардино-Балкарии, является развитие торговых связей с дружественными государствами. Участники внешнеэкономической деятельности республики активно взаимодействуют с партнерами из различных стран, что способствует увеличению объемов экспорта и импорта.

Диверсификация экспортно-импортной структуры

Кроме того, важным аспектом роста внешнеторгового оборота является диверсификация экспортно-импортной структуры. Участники внешнеэкономической деятельности республики расширяют ассортимент экспортируемой и импортируемой продукции, что способствует увеличению объемов торговли. Достижение высоких стандартов качества продукции и услуг также играет важную роль в увеличении внешнеторгового оборота.

По словам руководителя департамента маркетинга, благодаря динамике роста внешнеторгового оборота Кабардино-Балкарии возникают перспективы для дальнейшего развития экономики республики.