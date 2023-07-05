Адыгея готовит для туристов новую локацию - Дегуакскую поляну

Туристический потенциал Адыгеи обсудили глава региона и глава МЭР РФ Максим Решетников. Привлекать туристов в регион планируется не только на экокурорт "Лагонаки", но и на Дегуакскую поляну.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников побывал в Адыгее, где вместе с главой региона Муратом Кумпиловым обсудил перспективы развития туризма и необходимой для этого инфраструктуры.

Экологический курорт "Лагонаки" имеет важное значение для развития туризма в стране, отметил министр. Кумпилов, в свою очередь заметил, что курорт поможет притоку туристов в Адыгею не только летом.

"Сейчас к нам ежегодно приезжают отдыхать не менее полумиллиона человек. Есть все предпосылки к тому, чтобы Адыгея стала популярным местом в стране для круглогодичного отдыха"

– Кумпилов

Глава региона рассказал гостю, что отдыхающих в Адыгее ждет экологический, сельский, гастрономический и событийный туризм, также создаются комфортные условия для отдых.

Помимо "Лагонаки", перспективным объектом является Дегуакская поляна. На живописной территории сегодня создается туристско-рекреационный парк с культурной составляющей. Инфраструктура также развивается - обеспечивается снабжение газом, электричеством, строится дорога.

Дегуакская поляна в будущем станет постоянным местом проведения гастрономического праздника - фестиваля адыгейского сыра.