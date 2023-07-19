Курорт Лагонаки откроют в Адыгее в 2028 году

Экокурорт Лагонаки, который удвоит турпоток в Адыгею и станет точкой притяжения любителей активного зимнего отдыха, начнут строить в 2025 году. Первые отели и трассы примут гостей в 2028 году. Строящийся объект посетил Максим Решетников.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников побывал в Адыгее, где посетил будущий курорт "Лагонаки".

"В Адыгее есть крупные проекты. Это, в первую очередь, "Лагонаки" – новый горнолыжный пород. Это не просто идея – это проект, который республика последовательно реализует, вкладывая деньги в дорогу, в инфраструктуру, в энергетику. Там уже есть инвесторы, проводятся изыскания, идет проектирование"

– Решетников

Строительство горнолыжного курорта Лагонаки стартует в следующем году, первые лыжные трассы на экокурорте появятся в 2027 году, открыть туристический объект планируется в 2028 году, завершить - в 2032 году. Сейчас завершается проектирование горнолыжной деревни, так составляется проект горнолыжного комплекса Лагонаки.

Экокурорт позволит увеличить вдвое турпоток в регион.

"Развиваем наиболее востребованные виды туризма. <…> Только за два последних года спрос на экотуризм в Адыгее вырос на 10%"

– глава Адыгеи Мурат Кумпилов

В будущем "Лагонаки" предложит туристам до 35 км трасс для катания, несколько подъемников, десятки современных гостиниц.