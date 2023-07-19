Курорт Лагонаки откроют в Адыгее в 2028 году

Министр экономического развития РФ Максим Решетников побывал в Адыгее, где посетил будущий курорт "Лагонаки".
"В Адыгее есть крупные проекты. Это, в первую очередь, "Лагонаки" – новый горнолыжный пород. Это не просто идея – это проект, который республика последовательно реализует, вкладывая деньги в дорогу, в инфраструктуру, в энергетику. Там уже есть инвесторы, проводятся изыскания, идет проектирование"
– Решетников
Строительство горнолыжного курорта Лагонаки стартует в следующем году, первые лыжные трассы на экокурорте появятся в 2027 году, открыть туристический объект планируется в 2028 году, завершить - в 2032 году. Сейчас завершается проектирование горнолыжной деревни, так составляется проект горнолыжного комплекса Лагонаки.
Экокурорт позволит увеличить вдвое турпоток в регион.
"Развиваем наиболее востребованные виды туризма. <…> Только за два последних года спрос на экотуризм в Адыгее вырос на 10%"
– глава Адыгеи Мурат Кумпилов
В будущем "Лагонаки" предложит туристам до 35 км трасс для катания, несколько подъемников, десятки современных гостиниц.