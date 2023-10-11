В результате эскалации погибло более 1,2 тыс граждан Израиля

Опубликовано: 10:24, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более 1,2 тыс граждан Израиля погибли с начала атаки палестинских радикалов ХАМАС на территорию еврейского государства. Также появились данные о гибели170 военных Армии обороны Израиля.

С начала масштабной эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября, погибло более 1,2 тыс израильтян.

«Число погибших в результате ударной атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль в субботу продолжает расти, превысив 1200 человек по состоянию на утро среды»

- Times of Israel

Также сообщается о том, что в результате атаки палестинских радикалов ХАМАС погибло 170 военнослужащих Армии обороны Израиля.

Кроме того, по данным министерства здравоохранения Газы, в результате израильских ударов по сектору Газа погибло 950 палестинцев и 5000 получили ранения.