Вестник Кавказа

В ОПЕК назвали Россию мировым экспортером энергоресурсов

В ОПЕК назвали Россию мировым экспортером энергоресурсов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ОПЕК отметили важность сохранения Россией роли мирового поставщика энергоресурсов. Там напомнили, что на Россию приходится 10% мирового нефтяного экспорта.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что для стабильности мирового энергетического рынка крайне важно сохранение Россией роли главного поставщика энергоресурсов.

Он отметил, что Россия является мировым экспортером энергоресурсов, не только нефти. Генсек подчеркнул, что на Россию приходится 10% мирового нефтяного экспорта.

Говоря о возможных последствиях обсуждаемых в США пошлин в 500% на товары из стран, импортирующих энергоносители из России, Хайсам аль-Гайс добавил, что резкого сокращения предложения быть не должно.

Генеральный секретарь заявил, что при сохранении тенденции на рост спроса на энергоресурсы любое снижение предложения спровоцирует дестабилизацию мирового энергорынка.

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