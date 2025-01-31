В ООН высказались после заявлений Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Ядерные риски в настоящее время высоки, напомнили в ООН. Необходимо избегать эскалации на фоне заявлений Трампа о новых ядерных испытаниях.

Планы американского президента Дональда Трампа по возобновлению ядерных испытаний прокомментировал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь уже некоторое время говорит, что текущие ядерные риски - тревожно высокие и необходимо избегать действий, которые могут привести к просчету или эскалации с катастрофическими последствиями"

– Фархан Хак

Ранее президент США объявил, что дал поручение Пентагону немедленно заняться испытаниями ядерного оружия, так как это уже "делают другие страны".

Отметим, что в Еврокомиссии не стали комментировать планы Трампа, при этом ответив, что все государства "должны придерживаться принципов нераспространения".