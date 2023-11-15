В Назрани на строителя рухнула бетонная плита

В ингушской Назрани сегодня погиб строитель, на которого рухнула бетонная плита межэтажного перекрытия строящегося жилого дома.

Сегодня вечером в строящемся жилом доме в ингушской Назрани рухнула бетонная плита, которая погребла под собой одного из строителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ингушетии.

Происшествие случилось в 17:04, когда на строительной площадке по улице Московской заливали бетонную плиту между первым и вторым этажами – опалубка не выдержала веса бетона и рухнула вниз, накрыв собой двоих строителей. Наиболее пострадавшего оперативно доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, однако спасти его врачам не удалось, передает "АиФ-Ставрополье".

Второй пострадавший отделался легкими ушибами, его даже не пришлось госпитализировать, рассказал дежурный диспетчер ЕДДС Назрани.

Говорить об окончательных причинах обрушения пока рано – сейчас на месте трагедии работают спасатели и следователи.