В Назрани построят первый в Ингушетии национальный парк

Уже в новом 2024 году в ингушской Назрани будет дан старт строительству первого национального парка республики, имя которому выберут сами жители.

В новом 2024 году в городе Назрани в Ингушетии будет заложен первый в регионе национальный парк. У него пока нет имени, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В 2024 году в Назрани начнется строительство первого в регионе Национального парка. Актуальность его создания назрела давно. Очень важно, чтобы жители республики могли проводить свой досуг в современном и комфортном месте"

- Махмуд-Али Калиматов

Новый национальный парк станет визитной карточкой региона, уверен Калиматов.

"В проекте парка есть колесо обозрения, аттракционы, пруд. Будут созданы условия и для занятий спортом: футбольное поле, спортплощадки, беговые дорожки и многое другое"

- Махмуд-Али Калиматов

Что касается названия, то парк получит его по итогам опроса, который проведут среди самих жителей Ингушетии – о нем будет сообщено на сайте Минстроя Ингушетии.

"Голосование стартует 1 декабря и продлится 20 дней. Его условия будут размещены на сайте Минстроя Ингушетии. Каждый житель республики сможет, перейдя по ссылке, выбрать понравившийся ему дизайн-проект и отдать свой голос"

- Махмуд-Али Калиматов