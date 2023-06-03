В Москве объявлено штормовое предупреждение

Опубликовано: 18:01, 3 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве и области в ночь на воскресенье прогнозируются заморозки до минус двух градусов. Объявлено штормовое предупреждение.

В связи с сильным похолоданием в московском регионе в ночь на воскресенье – до минус двух градусов, Главное управление МЧС России по Москве распространило штормовое предупреждение. Об этом информирует пресс-служба городского главка чрезвычайного ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 4 по 5 июня в городе Москве в ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2 - 0 градусов С"

– пресс-служба

В экстренном ведомстве отметили, что в связи с непогодой владельцам авто рекомендуется снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, рекомендуется резких маневров.