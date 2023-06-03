В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве и области в ночь на воскресенье прогнозируются заморозки до минус двух градусов. Объявлено штормовое предупреждение.
В связи с сильным похолоданием в московском регионе в ночь на воскресенье – до минус двух градусов, Главное управление МЧС России по Москве распространило штормовое предупреждение. Об этом информирует пресс-служба городского главка чрезвычайного ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 4 по 5 июня в городе Москве в ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2 - 0 градусов С"
– пресс-служба
В экстренном ведомстве отметили, что в связи с непогодой владельцам авто рекомендуется снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, рекомендуется резких маневров.