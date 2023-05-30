Ставрополье вновь накроет непогода

Опубликовано: 17:27, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ливни, град и сильный ветер прогнозируются на Ставрополье в ближайшее время. В регионе введен режим повышенной готовности.

Согласно распоряжению главы Ставропольского края Владимира Владимирова в регионе введен режим повышенной готовности.

"В связи с угрозой возникновения на территории Ставропольского края опасного метеорологического явления - сильного дождя в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с и в целях защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций ввести с 30 мая 2023 года до особого распоряжения режим повышенной готовности"

– Владимир Владимиров

Напомним, что это уже третье штормовое предупреждение за последнее время.