РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ставрополье вновь накроет непогода

Ставрополье вновь накроет непогода
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ливни, град и сильный ветер прогнозируются на Ставрополье в ближайшее время. В регионе введен режим повышенной готовности.

Согласно распоряжению главы Ставропольского края Владимира Владимирова в регионе введен режим повышенной готовности.

"В связи с угрозой возникновения на территории Ставропольского края опасного метеорологического явления - сильного дождя в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с и в целях защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций ввести с 30 мая 2023 года до особого распоряжения режим повышенной готовности"

– Владимир Владимиров

Напомним, что это уже третье штормовое предупреждение за последнее время.

Кубань и Ставрополье будет штормить все выходные

Кубань и Ставрополье будет штормить все выходные

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
915 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version