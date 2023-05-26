Кубань и Ставрополье будет штормить все выходные

Опубликовано: 11:45, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Штормовая погода будет стоять в Краснодарском и Ставропольском краях в ближайшие дни. Также о продолжении непогоды предупреждают в Адыгее.

Юг России находится во власти шторма. Непогода продлится до конца выходных.

В Краснодарском крае ливни шквалистый ветер прогнозируются с сегодняшнего дня до вечера 28 мая.

"В течение сегодняшних суток и до конца суток 28 мая местами по краю ожидается комплекс метеорологических явлений - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с"

– МЧС региона

Специалисты предупреждают: уровень воды в реках может опасно подняться, возможны также сели и оползни в горах.

На Ставрополье штормовое предупреждение действует 27-29 мая. В регионе ждут грозы, ливни, град ветер до 20-23 м/с. В МЧС считают, что возможны подтопления, повреждения ЛЭП, рост ДТП на дорогах и другие происшествия, связанные с непогодой.

Спасатели в Адыгее также предупреждают о шторме.

"По данным Северо-Кавказского центра по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), 26 и 27 мая на территории Республики Адыгея сохраняется действие штормового предупреждения - сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с"

– МЧС России по Адыгее

В республике не исключают падения деревьев, обрыва проводов, повреждения крыш и обрушения ненадежных конструкций.