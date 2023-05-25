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Туапсинский район тряхнуло на 4,3

Туапсинский район тряхнуло на 4,3
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Землетрясение магнитудой 4,3 случилось вечером в четверг в Туапсинском районе. Пострадавших нет.

Сегодня сейсмологи зарегистрировали землетрясение под Туапсе. Подземные толчки произошли в 22.02 в 11 км от города-курорта.

Магнитуда явления - 4,3, эпицентр находился на глубине 10 км в поселке Ольгино. В соседних поселках жители также заметили сейсмособытие: в домах ощущалась вибрация, качались люстры, во дворах сработали автомобильные сигнализации.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

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