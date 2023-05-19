Жители и гости Сочи ощутили небольшое землетрясение

Опубликовано: 20:03, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители и гости курортного Сочи сегодня ощутили на себе подземные толчки. Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали и сейсмологи Обнинской сейсмостанции.

Сегодня во второй половине дня на территории Сочи было зафиксировано небольшое землетрясение, магнитуда которого составила 3,1, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

"В Сочи на глубине 5 километров Обнинской сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,1 по шкале Рихтера интенсивностью 2-3 балла. Обращений от населения не поступало", рассказали в ведомстве, добавив: все объекты города-курорта работают в штатном режиме, передает РИА Новости.

Накануне землетрясение ощущалось и в кубанском Туапсе.

Напомним, горы Сочи – молодые кавказские горы, в которых часто фиксируются землетрясения до 3 баллов.