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Туапсе потрясло небольшое землетрясение

Туапсе потрясло небольшое землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Краснодарском крае под Туапсе минувшей ночью зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6.

Минувшей ночью сон жителей кубанского Туапсе и отдыхающих туристов потревожило небольшое землетрясение – оно произошло в Туапсинском районе Кубани, а его магнитуда составила 3,6, - сообщили в краевом ГУ МЧС.

Эпицентр подземных толчков находился в двух километрах от Туапсе на глубине 10 километров, интенсивность сейсмособытия составила 2-3 балла, - сообщили сейсмологи, передает РИА Новости.

Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, пострадавших нет, - добавили в МЧС.

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