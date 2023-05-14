Туапсе потрясло небольшое землетрясение

Опубликовано: 10:49, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Краснодарском крае под Туапсе минувшей ночью зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6.

Минувшей ночью сон жителей кубанского Туапсе и отдыхающих туристов потревожило небольшое землетрясение – оно произошло в Туапсинском районе Кубани, а его магнитуда составила 3,6, - сообщили в краевом ГУ МЧС.

Эпицентр подземных толчков находился в двух километрах от Туапсе на глубине 10 километров, интенсивность сейсмособытия составила 2-3 балла, - сообщили сейсмологи, передает РИА Новости.

Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, пострадавших нет, - добавили в МЧС.