РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турецкую Адану тряхнуло на 4,5 балла

Турецкую Адану тряхнуло на 4,5 балла
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новое землетрясение сегодня случилось на юге Турции. Специалисты оценили его силу в 4,5 балла.

Сегодня Адану в Турции снова сотрясли подземные толчки.

Природное явление зафиксировано в 11.33 в районе Саимбейли. Магнитуда явления оценивается в 4,5 балла. Очаг находился под землей на глубине 7 км, следует из информации турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Минувшим вечером сейсмологи рассказали о подземных толчках в соседнем Кахраманмараше.

Сейсмоактивность в Турции регулярно наблюдается после февральской трагедии, жертвами которой стали свыше 50 тыс человек. Мощнейшее землетрясение разрушило множество городов на юго-востоке страны.

Рейс Москва-Адана появится в расписании в июне

Рейс Москва-Адана появится в расписании в июне

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1555 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version