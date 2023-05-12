Турецкую Адану тряхнуло на 4,5 балла

Опубликовано: 13:21, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новое землетрясение сегодня случилось на юге Турции. Специалисты оценили его силу в 4,5 балла.

Сегодня Адану в Турции снова сотрясли подземные толчки.

Природное явление зафиксировано в 11.33 в районе Саимбейли. Магнитуда явления оценивается в 4,5 балла. Очаг находился под землей на глубине 7 км, следует из информации турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Минувшим вечером сейсмологи рассказали о подземных толчках в соседнем Кахраманмараше.

Сейсмоактивность в Турции регулярно наблюдается после февральской трагедии, жертвами которой стали свыше 50 тыс человек. Мощнейшее землетрясение разрушило множество городов на юго-востоке страны.