Рейс Москва-Адана появится в расписании в июне

Опубликовано: 15:15, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В июне «Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Адану. Из города можно добраться до курорта Мерсин.

Перевозчик «Аэрофлот» летом будет совершать рейсы между российский столице и турецким городом Адана.

Первый рейс запланирован на 8 июня. Прямой перелет можно будет совершить из аэропорта Шереметьево. Полеты включены в расписание по вторника, четвергам, воскресеньям.

Город Адана расположен в 50 км от средиземноморского побережья, ближайший курорт - Мерсин. Главной достопримечательностью Аданы является мечеть Сабанджи, вокруг которой разбит центральный парк.

Попасть самолетом российской авиакомпании из Шереметьево можно также в Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум и Измир.