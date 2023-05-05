Рейс Москва-Адана появится в расписании в июне

В июне «Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Адану. Из города можно добраться до курорта Мерсин.
Перевозчик «Аэрофлот» летом будет совершать рейсы между российский столице и турецким городом Адана.
Первый рейс запланирован на 8 июня. Прямой перелет можно будет совершить из аэропорта Шереметьево. Полеты включены в расписание по вторника, четвергам, воскресеньям.
Город Адана расположен в 50 км от средиземноморского побережья, ближайший курорт - Мерсин. Главной достопримечательностью Аданы является мечеть Сабанджи, вокруг которой разбит центральный парк.
Попасть самолетом российской авиакомпании из Шереметьево можно также в Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум и Измир.