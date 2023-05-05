РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Рейс Москва-Адана появится в расписании в июне

Рейс Москва-Адана появится в расписании в июне
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В июне «Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Адану. Из города можно добраться до курорта Мерсин.

Перевозчик «Аэрофлот» летом будет совершать рейсы между российский столице и турецким городом Адана.

Первый рейс запланирован на 8 июня. Прямой перелет можно будет совершить из аэропорта Шереметьево. Полеты включены в расписание по вторника, четвергам, воскресеньям.

Город Адана расположен в 50 км от средиземноморского побережья, ближайший курорт - Мерсин. Главной достопримечательностью Аданы является мечеть Сабанджи, вокруг которой разбит центральный парк.

Попасть самолетом российской авиакомпании из Шереметьево можно также в Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум и Измир.

Ломидзе: цены на туры в Турцию держатся из-за авиации

Ломидзе: цены на туры в Турцию держатся из-за авиации

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
830 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version