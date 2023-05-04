Ломидзе: цены на туры в Турцию держатся из-за авиации

Опубликовано: 9:42, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туры в Турцию из Москвы могут подешеветь на четверть, если будет решена проблема удобных авиаперевозок туристов, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Высокие цены на путевки в Турцию формирует малое число авиарейсов на турецкие курорты, и в случае нормализации ситуации стоимость путевок из Москвы в Турцию может снизиться на четверть, сообщила в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Снижение цен сдерживает отсутствие дополнительных перевозочных емкостей на турецком направлении, оно может повлиять на стоимость путевок, а следовательно – и на динамику продаж на этом направлении, отметила Ломидзе, передает РИА Новости..

"Рассчитываем, что появление "горящих" туров и среднерыночное снижение цены позволят оживить рынок",

– Майя Ломидзе.

Говоря о турпоездках из столицы, исполнительный директор отметила, что турецкие туры могут в таком случае подешеветь на 15-25%, и если весной острой необходимости в таких емкостях не было, то сейчас важно увеличить перевозку из некоторых городов, например, Уральского или Сибирского федеральных округов, добавила Ломидзе, отметив: туроператоры уже ждут информацию о том, как будут распределены рейсы между городами России.

Напомним, Россия и Турция договорились об увеличении объема воздушных перевозок для российских авиакомпаний до более чем 720 рейсов в неделю, это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.