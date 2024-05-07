В Кремле прокомментировали санкции из-за закона об иноагентах в Грузии

Пресс-секретарь президента РФ высказался относительно угроз со стороны Запада о возможном введении санкций против Грузии, если она примет закон об иноагентах.

Заявления США о возможном введении против Грузии санкций, если Тбилиси не откажется от закона об иноагентах, представляют собой вмешательство во внутренние дела республики, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что законопроект об иноагентах – это полностью внутреннее дело Грузии, в которое Россия не собирается вмешиваться.

"Мы, с одной стороны, констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела – так, как это делает подавляющее большинство стран мира"

– Песков

С другой стороны, обратил внимание пресс-секретарь президента РФ, Грузия сейчас переживает попытки неприкрытого вмешательства извне, в частности, Тбилиси угрожают санкциями – просто за желание принять определенный закон.

Такие угрозы, пояснил Песков, и представляют собой самое настоящее вмешательство во внутренние дела страны.

Закон об иноагентах – что он означает?

Парламент Грузии сегодня слушает в последнем, третьем чтении резонансный законопроект об иностранных агентах. Предполагается, что он позволит руководству страны следить за НПО и СМИ, которые действуют в интересах зарубежных сил.

В особый реестр будут включаться НКО и издания, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Раз в год им нужно будет подавать декларацию. Больше никаких условий им выполняться не потребуется.