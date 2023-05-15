В Кизлярском районе Дагестана "накрыли" еще один подпольный "коньячный" цех

Опубликовано: 18:35, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанские полицейские обнаружили и ликвидировали еще один подпольный цех, хозяин которого подделывал и продавал знаменитый кизлярский коньяк.

Полицейскими Кизлярского района вместе с сотрудниками УФСБ по Дагестану ликвидировали подпольный цех по производству алкогольных напитков в селе Юбилейное, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Из подсобного помещения дома 45-летнего местного жителя изъяли 3 тыс л коньячной продукции на сумму 2,3 млн рублей, 4 тыс л этилового спирта, разлитые в пластиковые емкости, 129 бутылок коньяка, 500 пробок для бутылок, 100 л колера темно-коричневого цвета, а также акцизные марки и этикетки для бутылок различных наименований, - передает "АиФ-Дагестан".

Как признался хозяин "предприятия", он незаконно занимался производством и розливом алкогольной продукции, а также продажей в торгово-розничной сети.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" УК РФ, ведется следствие.