Малазийские студенты будут исследовать Дербент

Опубликовано: 8:25, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сотрудники и учащиеся Малазийского университета отправятся в Дагестан, чтобы приступить к исследованию мечети VIII века в Дербенте. Вуз подписал договор с музеем-заповедником самого южного города России.

Учащиеся и педагоги Международного исламского университета Малайзии совершат визит в дагестанский город Дербент, где они будут заниматься исследованием древнейшей Джума-мечети, сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника в Дербенте.

Музей и малазийский вуз подписали договор, который позволит сотрудникам и студентам образовательного учреждения проводить исторические исследования.

"В целях изучения объекта культурного наследия федерального значения, памятника архитектуры VIII века Джума-мечеть в сентябре-октябре текущего года планируется приезд группы студентов и преподавателей университета в количестве около 30 человек"

- пресс-служба музея

Организаторами экспедиции в Дербент выступил факультет архитектуры и дизайна вуза при содействии королевы-консорта Малайзии. Данная поездка является частью мирового проекта по изучению исторических памятников, которые связаны с исламом. До этого подобные исследования проводились в Иране, Турции, Египте, Сирии и других странах.