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Переработка шерсти в Дагестане получит свое предприятие

Переработка шерсти в Дагестане получит свое предприятие
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестан планирует в этом году обзавестись предприятием по переработке шерсти. Местом строительства данного объекта выбран Ногайский район, где будет дан старт проекту "Дагшерсть".

В Ногайском районе Дагестана будет создано предприятие, которое займется переработкой шерстью, сообщил дагестанский глава правительства.

"В этом году мы запустим проект "Дагшерсть". У нас есть инвесторы, начинаем строить в Ногайском районе шерстеперерабатывающее предприятие"

— Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Новое предприятие займется производством отечественного топса (шерстяное изделие в виде ленты) из региональной шерсти. Сегодня, как заявил премьер республики, Дагестан выпускает почти 15 тыс т шерсти в год, что покрывает порядка 25% всей шерсти России.

Он подчеркнул, что сегодня дагестанская шерсть пользуется спросом в Беларуси, Китае и Азербайджане.

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