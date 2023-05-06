Переработка шерсти в Дагестане получит свое предприятие

Опубликовано: 23:02, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестан планирует в этом году обзавестись предприятием по переработке шерсти. Местом строительства данного объекта выбран Ногайский район, где будет дан старт проекту "Дагшерсть".

В Ногайском районе Дагестана будет создано предприятие, которое займется переработкой шерстью, сообщил дагестанский глава правительства.

"В этом году мы запустим проект "Дагшерсть". У нас есть инвесторы, начинаем строить в Ногайском районе шерстеперерабатывающее предприятие"

— Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Новое предприятие займется производством отечественного топса (шерстяное изделие в виде ленты) из региональной шерсти. Сегодня, как заявил премьер республики, Дагестан выпускает почти 15 тыс т шерсти в год, что покрывает порядка 25% всей шерсти России.

Он подчеркнул, что сегодня дагестанская шерсть пользуется спросом в Беларуси, Китае и Азербайджане.